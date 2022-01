Patto di stabilità europeo e Mes. L’Italia si gioca la partita della vita. Lunedì al via l’Eurogruppo sull’iter della riforma. Inizia la sfida per la nuova governance economica (Di venerdì 14 gennaio 2022) l’Eurogruppo di Lunedì non sarà certo un appuntamento di routine. E non solo perché segnerà il debutto di due matricole di peso come Christian Lindner, ministro delle finanze del nuovo governo tedesco, considerato un super-falco, e Sigrid Kaag per l’Olanda. L’incontro segnerà l’inizio del percorso che, per fine anno porterà alla definizione della nuova governance economica della zona Euro. Due i punti cruciali: la revisione del Patto di stabilità attualmente sospeso (leggi l’articolo) e l’approvazione del Mes. IL NEGOZIATO. Ogni tipo di valutazione sarà ovviamente condizionato dallo sviluppo dei contagi. Per questo motivo è ragionevole pensare che il negoziato entrerà nel vivo solamente a partire da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022)dinon sarà certo un appuntamento di routine. E non solo perché segnerà il debutto di due matricole di peso come Christian Lindner, ministro delle finanze del nuovo governo tedesco, considerato un super-falco, e Sigrid Kaag per l’Olanda. L’incontro segnerà l’inizio del percorso che, per fine anno porterà alla definizionezona Euro. Due i punti cruciali: la revisione deldiattualmente sospeso (leggi l’articolo) e l’approvazione del Mes. IL NEGOZIATO. Ogni tipo di valutazione sarà ovviamente condizionato dallo sviluppo dei contagi. Per questo motivo è ragionevole pensare che il negoziato entrerà nel vivo solamente a partire da ...

Ultime Notizie dalla rete : Patto stabilità Economia. Dall'inflazione alla povertà: le 12 sfide (una al mese) per l'Italia del 2022 Maggio La riforma del Patto di stabilità Con la presidenza francese dell'Unione, le elezioni per l'Eliseo ad aprile e l'intenzione di Macron di convocare un vertice sull'economia a marzo, è assai ...

La crisi kazaka, gli interessi di Roma e i bitcoin. La ricostruzione di Trenta ... a patto di essere considerato un partner alla pari degli altri. Putin riteneva che la Russia ... come la Russia, ha tutto l'interesse a sostenere la stabilità del Paese e ha promesso aiuti. LA CONDANNA ...

