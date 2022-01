Pattinaggio artistico | Europei 2022 oggi in tv | programma | orari e diretta streaming terza giornata

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il, glie latv della secondadeglidi, inpresso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn. Dal short program femminile sono arrivate altre qualificazioni azzurre con lo splendido 14esimo posto di Marina Piredda la 23esima posizione di Lara Naki Gutmann. Si torna in pista dalle ore 11 per il rhythm dance danza sul ghiaccio, mentre alle ore 17 si passerà free program individuale maschile. IL CALENDARIO COMPLETOOLIMPIADI PECHINOtv – I Campionatisaranno visibili sulle piattaforme Eurosport Player e Discovery Plus. Previsti inoltre dei collegamenti sui canali Eurosport ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA. Daniel Grassl cerca la rimonta da medaglia. Debuttano Guignard-… - infoitsport : Pattinaggio artistico, Europei 2022: si assegnano le prime medaglie nelle coppie, ma prima lo short femminile - SalvatoreSamp : RT @Gazzetta_it: Europei pattinaggio figura: Ghilardi-Ambrosini quinti nelle coppie di artistico. Valieva record #eurofigure #figureskating… - ValentinaMihay5 : @roseohara78 Da piccola ho fatto il pattinaggio artistico e ho seguito sempre questo sport. Non ho mai visto un cap… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Europei pattinaggio figura: Ghilardi-Ambrosini quinti nelle coppie di artistico. Valieva record #eurofigure #figureskating… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

La tensione si alzerà ulteriormente nel pomeriggio con il libero individuale maschile , gara in partenza alle ore 17:00 in cui il nostro Daniel Grassl , attualmente in quinta posizione, tenterà l'...Meglio di loro, in una storia cominciata nel 1930 - quella delle coppie diagli Europei di figura - in chiave italiana han fatto solo Stefania Berton - Ondrej Hotarek (fino a un terzo posto), Valentina Marchei - Ondrej Hotarek (un quarto) e Nicole Della Monica - ...Una giornata da protagonista. L'Italia alza la voce e tenta il blitz nel day 3 dei Campionati Europei 2022 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, ...Una giornata a dir poco cruciale per i colori azzurri. L'Italia reciterà un ruolo da protagonista nel terzo giorno di competizioni ai Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico, evento in scena ...