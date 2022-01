Patrick Zaki positivo al Covid-19: le sue condizioni di salute (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Mi sono comparsi alcuni sintomi del Coronavirus ed è arrivata la conferma che sono positivo. Chiunque mi abbia incontrato nei giorni scorsi è pregato di isolarsi”. Con queste parole diffuse su Facebook, Patrick Zaki annuncia la sua positività al Covid-19, allegando al post una foto del test antigenico effettuato. LEGGI ANCHE: Pressione ospedaliera, Leoni (FNOMCeO): L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Mi sono comparsi alcuni sintomi del Coronavirus ed è arrivata la conferma che sono. Chiunque mi abbia incontrato nei giorni scorsi è pregato di isolarsi”. Con queste parole diffuse su Facebook,annuncia la sua positività al-19, allegando al post una foto del test antigenico effettuato. LEGGI ANCHE: Pressione ospedaliera, Leoni (FNOMCeO): L'articolo proviene da Inews24.it.

