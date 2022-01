Partygate, Downing Street si scusa con la Royal Family per le feste prima del funerale di Filippo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Due feste al numero 10 di Downing Street il giorno prima del funerale del principe Filippo e in pieno lockdown. Ancora guai per il primo ministro Boris Johnson, alle prese con gli scandali legati ai festeggiamenti organizzati durante la stretta anti-Covid della prima ondata. Secondo quanto riportato dai quotidiani internazionali, Johnson non era presente in nessuna delle due occasioni, perché stava trascorrendo il fine settimana nella sua tenuta di campagna, ma le rivelazioni aumentano l’imbarazzo legato al Partygate. Nella mattinata, il premier si è scusato ufficialmente tramite il suo portavoce con Buckingham Palace. Come rivelato dal Telegraph, lo staff del primo ministro inglese (composto da almeno 30 persone) si ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dueal numero 10 diil giornodeldel principee in pieno lockdown. Ancora guai per il primo ministro Boris Johnson, alle prese con gli scandali legati aiggiamenti organizzati durante la stretta anti-Covid dellaondata. Secondo quanto riportato dai quotidiani internazionali, Johnson non era presente in nessuna delle due occasioni, perché stava trascorrendo il fine settimana nella sua tenuta di campagna, ma le rivelazioni aumentano l’imbarazzo legato al. Nella mattinata, il premier si èto ufficialmente tramite il suo portavoce con Buckingham Palace. Come rivelato dal Telegraph, lo staff del primo ministro inglese (composto da almeno 30 persone) si ...

