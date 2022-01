Papa: "Sono eroi i padri e le madri delle famiglie profughi e migranti" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Pensando "a tanti padri, a tante madri, a tante famiglie che scappano dalle guerre, che Sono respinte ai confini dell'Europa e non solo, e che vivono situazioni di dolore, di ingiustizia e che nessuno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Pensando "a tanti, a tante, a tanteche scappano dalle guerre, cherespinte ai confini dell'Europa e non solo, e che vivono situazioni di dolore, di ingiustizia e che nessuno ...

Advertising

Avvenire_Nei : Vaticano. Il Papa: «Padri e madri profughi per me sono eroi» - vaticannews_it : #PapaFrancesco in dialogo con i media vaticani sull’essere genitori al tempo del #Covid e su San Giuseppe 'testimon… - Valerianne7 : @ego_sono @ParcodiGiacomo @Entreri_Arnodas La Sapienza è stata fondata da un Papa nel 1303. Le lauree eccellenti ri… - macfaddish : RT @laGreta_: Sulla laicità dello Stato: “L'attività del governo non può che compiacere il Papa e la sua Chiesa.” Sui terremotati abruzzesi… - portalescomodo : RT @laGreta_: Sulla laicità dello Stato: “L'attività del governo non può che compiacere il Papa e la sua Chiesa.” Sui terremotati abruzzesi… -