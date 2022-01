Papa Francesco spiega la sua visita al negozio di dischi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Pensava che quella sua uscita, alla chetichella, rimanesse nell’oblio. Ma quella visita a un negozio di dischi in pieno centro a Roma non è passata inosservata ed è stata immortalata da un giornalista di Roma Reports. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. D’altronde – anche se Papa Francesco non è nuovo a iniziative simili, come già fece quando andò in un negozio di ottica in via del Babuino – non è quotidianità vedere un Pontefice uscire dal Vaticano per andare a fare compere. E ora è arrivata anche la spiegazione di quel gesto. Papa Francesco in un negozio di dischi.”Il Santo Padre è appassionato di musica” racconta la proprietaria del negozio. “Era già nostro cliente, anni fa, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Pensava che quella sua uscita, alla chetichella, rimanesse nell’oblio. Ma quellaa undiin pieno centro a Roma non è passata inosservata ed è stata immortalata da un giornalista di Roma Reports. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. D’altronde – anche senon è nuovo a iniziative simili, come già fece quando andò in undi ottica in via del Babuino – non è quotidianità vedere un Pontefice uscire dal Vaticano per andare a fare compere. E ora è arrivata anche lazione di quel gesto.in undi.”Il Santo Padre è appassionato di musica” racconta la proprietaria del. “Era già nostro cliente, anni fa, ...

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco in dialogo con i media vaticani sull’essere genitori al tempo del #Covid e su San Giuseppe 'testimon… - oss_romano : #12gennaio Domani su #osservatoreromano intervista a #PapaFrancesco sul tema della paternità. - SkyTG24 : Papa Francesco: “Mi manca poter camminare per strada come a Buenos Aires” - lucafaccio : RT @SkyTG24: Papa Francesco: “Mi manca poter camminare per strada come a Buenos Aires” - Primaonline : Lo scoop di Papa Francesco nel negozio di dischi. Il commento di Bergoglio ?? -