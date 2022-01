Paola Perego è di nuovo nonna: la foto e il toccante annuncio della conduttrice sui social (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paola Perego è di nuovo nonna e ha voluto condividere la notizia con i fan sui social. La conduttrice infatti ha subito condiviso un post su Instagram per informare tutti i suoi follower che è nata Alice, bambina avuta dalla figlia Giulia Carnevale con il compagno Filippo Giovannelli – con cui si è voluta immortalare in una foto che invece ha pubblicato tra le storie del suo profilo. Paola Perego nonna, l’annuncio sui social La conduttrice Rai è di nuovo nonna grazie a Giulia Carnevale, che le aveva già regalato questa gioia 3 anni fa con l’arrivo del piccolo Pietro. Inutile dire che la Perego è entusiasta per ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022)è die ha voluto condividere la notizia con i fan sui. Lainfatti ha subito condiviso un post su Instagram per informare tutti i suoi follower che è nata Alice, bambina avuta dalla figlia Giulia Carnevale con il compagno Filippo Giovannelli – con cui si è voluta immortalare in unache invece ha pubblicato tra le storie del suo profilo., l’suiLaRai è digrazie a Giulia Carnevale, che le aveva già regalato questa gioia 3 anni fa con l’arrivo del piccolo Pietro. Inutile dire che laè entusiasta per ...

Advertising

gossipblogit : Paola Perego nonna bis a 55 anni: “L’amore si moltiplica” - occhio_notizie : Paola Perego nonna per la seconda volta: l'annuncio della nascita sui social #paolaperego - QuotidianPost : Paola Perego nonna per la seconda volta: “E’ nata Alice!” - redazionerumors : Paola Perego è diventata nonna per la seconda volta: il tenero annuncio su Instagram #paolaperego - infoitcultura : Paola Perego nonna per la seconda volta: una foto annuncia la nascita della nipotina -