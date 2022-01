Pallamano, Europei 2022: vittorie per Polonia, Germania e Portogallo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si è conclusa la seconda giornata degli Europei maschili di Pallamano, competizione che oggi ha visto tre sfide valide per i gironi B e D. Il più interessante è stato sicuramente il secondo con due gruppi previsti che hanno incoronato Germania e Polonia. Iniziamo dai tedeschi che come da copione hanno primeggiato sulla Bielorussia. La differenza della squadra teutonica è stata fatta nella seconda parte del match che ha ribaltato l’esisto del primo tempo. 33 a 29 è stato il risultato finale per il primo incontro della giornata che ha preceduto di qualche ore l’acuto della Polonia per 36 a 31 Non sono mancate le emozioni nella fascia serale, una partita che è stata letteralmente controllata dai polacchi che hanno concluso al vertice anche il primo tempo. Gli austriaci hanno tentato di invertire la ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si è conclusa la seconda giornata deglimaschili di, competizione che oggi ha visto tre sfide valide per i gironi B e D. Il più interessante è stato sicuramente il secondo con due gruppi previsti che hanno incoronato. Iniziamo dai tedeschi che come da copione hanno primeggiato sulla Bielorussia. La differenza della squadra teutonica è stata fatta nella seconda parte del match che ha ribaltato l’esisto del primo tempo. 33 a 29 è stato il risultato finale per il primo incontro della giornata che ha preceduto di qualche ore l’acuto dellaper 36 a 31 Non sono mancate le emozioni nella fascia serale, una partita che è stata letteralmente controllata dai polacchi che hanno concluso al vertice anche il primo tempo. Gli austriaci hanno tentato di invertire la ...

