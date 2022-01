(Di venerdì 14 gennaio 2022) Avevanoto diverse farmacie e supermercati nella zona di, sul litorale romano, i due uomini arrestati in flagranza di reato dalla polizia di Roma. Si tratta di un 52enne e di un 50enne, entrambi residenti in zona. Gli investigatori erano sulle loro tracce ormai da tempo e, aiutati anche dalle riprese delle telecamere degli esercizi commerciali presi di mira, avevano individuato l’autovettura utilizzata dai due soggetti per spostarsi.il pedinamento, il veicolo è stato rintracciato davanti una farmacia. Nonostante la targa fosse coperta da una mascherina anti-Covid, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’esercizio proprio mentre, il 52enne, armato di coltello, stava tentando di aprire la cassa minacciando i presenti. Ilstava attendendo all’interno del veicolo. L'articolo proviene da Il ...

Advertising

ilfattovideo : Ostia, pistola contro il farmacista durante la rapina: arrestato dopo il colpo insieme al complice – Video - ParliamoDiNews : Ostia, pistola contro il farmacista durante la rapina: arrestato dopo il colpo insieme al complice - Video - Il Fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia pistola

Il Fatto Quotidiano

Doveva essere in casa agli arresti domiciliari adma è stato trovato in strada ed in possesso di unagiocattolo priva del tappo rosso. A fermare l'uomo nella notte di giovedì su corso Duca di Genova una pattuglia dei carabinieri del ...... con tutta probabilità, Selavid Shehaj, il cittadino albanese ucciso a colpi disulla ... nipote del boss Carmine Fasciani, l'uomo a capo del clan di. Il giorno prima dell'agguato a ...I due malviventi, colti in flagrante dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, avevano coperto la targa della Fiat Panda con delle mascherine anti-Covid ...Fregene - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, venerdì 31 dicembre, a Fregene, nel comune di Fiumicino dove è stata messa a segno una rapina all'ufficio postale. Quattro banditi armati di pist ...