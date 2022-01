Ospite di una Rsa muore al Moscati La denuncia della mamma. Michele Petrosino di Baronissi da circa un anno era presso la struttura. A presentare la denuncia gli avvocati Senatore (Di venerdì 14 gennaio 2022) di Pina Ferro Sarà l’inchiesta aperta dalla Procura di Avellino a chiarire le cause del decesso di Michele Petrosino 64 anni di Baronissi. L’uomo, Ospite della Rsa “Villa Paradiso” di Parolise in provincia di Avellino è spirato all’ospedale “Moscati” di Avellino dove era stato trasferito a seguito, si presume di un malore. A chiedere la verità sul decesso dell’uomo è la madre di Michele Petrosino, l’86enne Rita Leone assistita dagli avvocati Marco e Alfonso Senatore e Lucrezia Rispoli. Al momento ancora non è stata disposta l’autopsia da parte del magistrato sulla salma come richiesto dagli avvocati. Nel caso di esame autoptico la salma sarà riesumata dal cimitero di Baronissi dove è ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 gennaio 2022) di Pina Ferro Sarà l’inchiesta aperta dalla Procura di Avellino a chiarire le cause del decesso di64 anni di. L’uomo,Rsa “Villa Paradiso” di Parolise in provincia di Avellino è spirato all’ospedale “” di Avellino dove era stato trasferito a seguito, si presume di un malore. A chiedere la verità sul decesso dell’uomo è la madre di, l’86enne Rita Leone assistita dagliMarco e Alfonsoe Lucrezia Rispoli. Al momento ancora non è stata disposta l’autopsia da parte del magistrato sulla salma come richiesto dagli. Nel caso di esame autoptico la salma sarà riesumata dal cimitero didove è ...

