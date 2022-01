Ospina | l’entità dell’infortunio | ecco quante gare potrebbe saltare

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Una serata da incubo quella di ieri sera, giovedì 13 gennaio, allo Stadio Maradona. Il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti è sceso in campo contro la Fiorentina per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma gli azzurri, dopo il pareggio in extremis ottenuto con la rete di Petagna nell’ultimo minuto di recupero dei tempi regolamentari, è uscito malconcio, in soli nove giocatori (data la doppia espulsione di Fabian Ruiz e Lozano) e sconfitto in modo pesante nei tempi supplementari per 5-2. Una vera e propria disfatta e delusione per l’intero popolo napoletano. Il primo obiettivo stagionale (mancato) è ormai già accantonato. Inoltre, continua a piovere sul bagnato in casa Napoli: infatti, oltre alla pesante sconfitta, il club di De Laurentiis continua a fare i conti con gli infortuni e gli indisponibili. Tra il primo e il secondo tempo del match contro i viola, il portiere David ...