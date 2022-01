Oroscopo di sabato 15 gennaio | giorno importante per amore e lavoro

Leggi su cityroma

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ariete – La comunicazione sarà la tua chiave per questodi San Mauro. Puoi aprire il tuo animo ad un amico intimo o alla persona amata. Qualcosa ti ha turbato per un bel pò di tempo. Oggi è ilin cui sfogare la tua rabbia e frustrazione. Una soluzione può emergere mentre si discute. Ricorda che aprire il cuore ti aiuterà. Una sorpresa ti aspetta alla fine della giornata. Avrai bisogno di molta pazienza per trattare con il tuo partner oggi. Non prendere in considerazione ogni problema, perché questo potrebbe disturbare la pace e l’armonia nella tua relazione. Persino disaccordi minori e problemi trascurabili possono trasformarsi in gravi problemi. Il silenzio sarà d’oro oggi. Difficoltà nei rapporti con stranieri o persone di altre città. Mantieni la calma e credi nella forza innata della tua relazione e anche questa fase passerà. Toro – ...