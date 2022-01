Oroscopo di Branko weekend 15 e 16 gennaio: ecco come sarà questo fine settimana (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ariete – Due giornate ottime si prospettano per voi del segno dell‘Ariete, che riceverete sicuramente ottime notizie e telefonate totalmente inaspettate. Ultimamente state lavorando ad un progetto a voi molto caro e, anche questa volta, potete stare certi che la fortuna sarà dalla vostra parte e otterrete il successo tanto sperato e meritato. Non siete più disposti ad accontentarvi e siete pronti a fare quel passo in più per raggiungere obiettivi che, fino a poco tempo fa, vi sembravano troppo lontani. Abbiate fiducia in voi stessi e anche le stelle vi sosterranno in questo nuovo cammino spirituale. Toro – Gli appartenenti al segno del Toro sono molto stanchi perché hanno dovuto affrontare e sostenere il peso di un 2021 non sempre positivo, sotto molti punti di vista diversi. Avete dovuto fare molti sacrifici, soprattutto dal punto di vista ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ariete – Due giornate ottime si prospettano per voi del segno dell‘Ariete, che riceverete sicuramente ottime notizie e telefonate totalmente inaspettate. Ultimamente state lavorando ad un progetto a voi molto caro e, anche questa volta, potete stare certi che la fortunadalla vostra parte e otterrete il successo tanto sperato e meritato. Non siete più disposti ad accontentarvi e siete pronti a fare quel passo in più per raggiungere obiettivi che, fino a poco tempo fa, vi sembravano troppo lontani. Abbiate fiducia in voi stessi e anche le stelle vi sosterranno innuovo cammino spirituale. Toro – Gli appartenenti al segno del Toro sono molto stanchi perché hanno dovuto affrontare e sostenere il peso di un 2021 non sempre positivo, sotto molti punti di vista diversi. Avete dovuto fare molti sacrifici, soprattutto dal punto di vista ...

