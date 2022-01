Oro | tentato blitz di notte | furgoni e chiodi in strada | spenti lampioni e telecamere

Advertising

Nazione_Arezzo : Tentato colpo nella notte alla Oro Catene: le foto - ArezzoNotizie : Furgoni per bloccare la strada e chiodi sull'asfalto. Ma il furto all'azienda orafa non va a buon fine - Nazione_Arezzo : Oro, sventato maxicolpo di notte: furgoni e chiodi in strada, spenti lampioni e telecamere -

Ultime Notizie dalla rete : Oro tentato

Durante la nottecolpo allaCatene: strada bloccata, chiodi in terra, oscurate le telecamere, spenti i lampioni. E arrivo davanti alla cassaforte: in quel momento una guardia giurata è arrivata e dato l'...Nel mirino è finita laCatene di via Baracca, nella zona dell'aeroporto. In base alle prime ricostruzioni ancora in corso i banditi hanno usato dei furgoni messi di traverso per bloccare l'...Nel mirino Oro Catene in via Baracca: bloccata l'area, tagliate le inferriate e sfondato vetro. Acetilene per far saltare la cassaforte. Guardia giurata dà l'allarme alla polizia ...Durante la notte tentato colpo alla Oro Catene: strada bloccata, chiodi in terra, oscurate le telecamere, spenti i lampioni. E arrivo davanti alla cassaforte: in quel momento una guardia giurata è arr ...