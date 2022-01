Onana ha già conquistato l’Inter: il motivo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Onana ha già conquistato l’Inter, il motivo è riconducibile alla sua ottima condizione atletica nonostante il periodo di squalifica dovuto alla positività ad un test anti-doping. Onana, Inter, CalciomercatoSecondo France Football, lo staff medico nerazzurro è rimasto sorpreso in positivo dalle condizioni del portiere dell’Inter del futuro. Quest’ultimo si è sottoposto alle visite mediche prima di partire per la Coppa d’Africa con il suo Camerun. Il trasferimento di Onana verrà ufficializzato a febbraio, dopo l’Inter potrà inserire in rosa il vice-Handanovic. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha già, ilè riconducibile alla sua ottima condizione atletica nonostante il periodo di squalifica dovuto alla positività ad un test anti-doping., Inter, CalciomercatoSecondo France Football, lo staff medico nerazzurro è rimasto sorpreso in positivo dalle condizioni del portiere deldel futuro. Quest’ultimo si è sottoposto alle visite mediche prima di partire per la Coppa d’Africa con il suo Camerun. Il trasferimento diverrà ufficializzato a febbraio, dopopotrà inserire in rosa il vice-Handanovic. Piero Inferrera

