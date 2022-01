Omicron dilaga, l'incidenza sfiora 2mila casi - La Campania passa in zona gialla, la Valle d'Aosta in arancione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Omicron continua ad accelerare la sua corsa, in Italia come in Europa, e nel giro di due settimane è passata da una prevalenza sul territorio nazionale stimata al 21% all'81% registrato il 3 gennaio. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022)continua ad accelerare la sua corsa, in Italia come in Europa, e nel giro di due settimane èta da una prevalenza sul territorio nazionale stimata al 21% all'81% registrato il 3 gennaio. ...

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Omicron dilaga, l'incidenza sfiora 2mila casi | La Campania passa in zona gialla, la Valle d'Aosta in arancione #Covi… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Omicron dilaga, l'incidenza sfiora 2mila casi | La Campania passa in zona gialla, la Valle d'Aosta in arancione #Covi… - nikonot : RT @MediasetTgcom24: Omicron dilaga, l'incidenza sfiora 2mila casi | La Campania passa in zona gialla, la Valle d'Aosta in arancione #Covi… - MediasetTgcom24 : Omicron dilaga, l'incidenza sfiora 2mila casi | La Campania passa in zona gialla, la Valle d'Aosta in arancione… - infoitsalute : Dopo Omicron dilaga la variante Psy: sindrome bio-psico-sociale molto contagiosa per vaccinati e non -