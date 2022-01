ogni luce ha la sua funzione. Ecco perché spopolano tra le celeb (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra i trattamenti beauty hi-tech più innovativi sia da fare a casa che in salone ci sono le maschere viso LED, che stanno vivendo un vero e proprio momento di splendore. Complici, come spesso accade, le celebrity, da Julia Roberts a Victoria Backham, passando per Salma Hayek alla beauty guru Huda Kattan, amano mostrarsi sui loro profili social con indosso l’ultima invenzione beauty del momento. Le maschere Led agiscono su diversi fronti di cura della pelle: rughe, pori dilatati, cicatrici e segni lasciati dall’acne e imperfezioni di ogni genere. Com’è possibile? Grazie alle luci, ognuna pensata per rispondere ad una problematica specifica. Maschere viso LED: i prodotti guarda le ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra i trattamenti beauty hi-tech più innovativi sia da fare a casa che in salone ci sono le maschere viso LED, che stanno vivendo un vero e proprio momento di splendore. Complici, come spesso accade, lerity, da Julia Roberts a Victoria Backham, passando per Salma Hayek alla beauty guru Huda Kattan, amano mostrarsi sui loro profili social con indosso l’ultima invenzione beauty del momento. Le maschere Led agiscono su diversi fronti di cura della pelle: rughe, pori dilatati, cicatrici e segni lasciati dall’acne e imperfezioni digenere. Com’è possibile? Grazie alle luci, ognuna pensata per rispondere ad una problematica specifica. Maschere viso LED: i prodotti guarda le ...

