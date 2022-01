Oggi è un altro giorno | Serena Bortone conduce con la mascherina Ffp2 | “Perché ho questa mascherina oltretutto molto ridicola?”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Vi chiedereteindosso, ve lo dico subito dopo la pubblicità”. Questo l’esordio didurante la puntata diè unandata in onda14 gennaio. La conduttrice di Rai 1, una volta tornata in studio, ha spiegato: “ho? Sono stata a contatto con una persona positiva. Indossava tutti i dispositivi, ma per un’estrema cautela della Rai mi vedrete con la. Ne ho scelta unasobria“. Per lo stesso motivo indossava un dispositivo di protezione anche uno degli ...

Advertising

myrtamerlino : Oggi ho sentito la Dott.ssa Maniscalchi, direttrice del reparto #Covid del Cervello di #Palermo. Nella regione ital… - Petrux9 : Un altro che prima ha vinto su asfalto e dopo su terra. Il signor Jacky Ickx è passato a salutarmi oggi. Another on… - MattiaBriga : Ho dato una mano a Crytical nella scrittura di questo suo inedito. Penso sia un ragazzo che nonostante i 17 anni si… - Morpec0 : Ieri ho ripetuto sto mondo e quell'altro oggi sto così - gjulja___ : RT @VDLteam: #Amici21 quando pensi di aver toccato il fondo con questo, ma poi scopri di questo, ed oggi succede quest’altro. La mia instab… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

... all'essere l'antivirus di riferimento per il mondo Windows:, infatti, la stragrande maggioranza degli utenti del sistema operativo di Microsoft non usaantivirus se non Defender. A quanto ...che voli pindarici, qua si fa sul serio:è il gran giorno dell'ultimo decollo per i falchi chiamati dal Comune di San Felice per far sloggiare i piccioni che da più di un anno infestano il ...Tra gli insegnamenti che la pandemia ci ha lasciato, c’è una maggiore consapevolezza dell’impatto delle nostre azioni sul pianeta e una (talvolta conseguente) riconsiderazione del nostro rapporto con ...Tra gli insegnamenti che la pandemia ci ha lasciato, c’è una maggiore consapevolezza dell’impatto delle nostre azioni sul pianeta e una (talvolta conseguente) riconsiderazione del nostro rapporto con ...