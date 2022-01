“Oggi costretta così”. Serena Bortone in tv con la mascherina: l’annuncio in diretta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Anche negli studi televisivi si fa i Conti con il Covid. Sta succedendo sempre più spesso che i conduttori dei programmi vadano in onda con la mascherina. È successo a Michele Mirabella che conduce Elisir su Rai3. Nella puntata del 5 gennaio scorso ha esordito così: “Questa volta anche andando in onda mantengo la mascherina per disposizioni che ci siamo dati da soli e però coincidono con le benemerite opinioni dell’azienda che ci prega ci chiede di sacrificarci un pochino con il respiro, in modo tale da evitare qualsiasi rischio di contagio”, mentre la co-conduttrice Benedetta Rinaldi (dopo una puntata collegata da casa) è tornata in studio e anche lei mascherata. Qualche giorno fa anche Monica Giandotti si è presentata con la mascherina Ffp2 a Unomattina. Ha spiegato di essere stata a contatto con una persona poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Anche negli studi televisivi si fa i Conti con il Covid. Sta succedendo sempre più spesso che i conduttori dei programmi vadano in onda con la. È successo a Michele Mirabella che conduce Elisir su Rai3. Nella puntata del 5 gennaio scorso ha esordito: “Questa volta anche andando in onda mantengo laper disposizioni che ci siamo dati da soli e però coincidono con le benemerite opinioni dell’azienda che ci prega ci chiede di sacrificarci un pochino con il respiro, in modo tale da evitare qualsiasi rischio di contagio”, mentre la co-conduttrice Benedetta Rinaldi (dopo una puntata collegata da casa) è tornata in studio e anche lei mascherata. Qualche giorno fa anche Monica Giandotti si è presentata con laFfp2 a Unomattina. Ha spiegato di essere stata a contatto con una persona poi ...

Advertising

giulsbarauau00 : roooody oggi ha toppato e io devo essere costretta a dare ragione ad albe ma guardate dove siamo arrivati #Amici21 - kiwisuperhigh : mio suocera novax finalmente si vaccina oggi così non sarò più costretta a sentire i suoi deliri le voglio bene ma non la reggevo più - vitti0719 : @InfoAtac oggi costretta a scendere dalla metro causa sovraffollamento. Nessun controllo GP e nessun limite di capienza vagoni. - JayGatb : @insopportabile @Lucaargentero Beh oggi costretta a vedere per l’ignoto numero 1 figlio di un collega e dargli poi… - rylhori : Costretta a vedere l'Eredità anche oggi -