Oggi 14 gennaio, San Felice da Nola: ritenuto martire senza aver versato sangue (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sacerdote che, durante le persecuzioni contro i cristiani, non abiura la sua fede, soffre in carcere fra atroci torture. E al ritorno della pace e della libertà, non si stancherà di esercitare il suo ministero fino a quando le forze glielo hanno permesso. Grazie a San Paolino, ci sono pervenute sue notizie. E, sempre grazie L'articolo proviene da La Luce di Maria.

