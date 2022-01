Obbligo vaccinale docenti e Ata, in Valle d’Aosta il 2,9% del personale scolastico è stato sospeso (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra gli insegnanti valdostani, il 2,9% è stato sospeso per non aver adempiuto all’Obbligo vaccinale; il 6,2% del personale docente è assente per quarantena o isolamento domiciliare per il Covid-19; il 6,7% è assente per altri motivi, come aspettativa o malattia non Covid. La rilevazione è stata fatta lunedì dalla sovrintendenza agli Studi della Regione in tutte le scuole valdostane. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra gli insegnanti valdostani, il 2,9% èper non aver adempiuto all’; il 6,2% deldocente è assente per quarantena o isolamento domiciliare per il Covid-19; il 6,7% è assente per altri motivi, come aspettativa o malattia non Covid. La rilevazione è stata fatta lunedì dalla sovrintendenza agli Studi della Regione in tutte le scuole valdostane. L'articolo .

Advertising

Adnkronos : #Vaccinoobbligatorio over 50, #Crisanti: 'Ipocrisia, non serve a niente'. - EasyInve : Se non avessimo i dati degli occupati avremmo risolto il problema della disoccupazione. O senza i dati della campag… - petergomezblog : Covid, Oms: “L’obbligo vaccinale deve essere chiaro, esplicito e limitato nel tempo. Serve una comunicazione approp… - alessandro1846 : RT @ImolaOggi: La Corte Suprema Usa boccia l'obbligo vaccinale nelle grande aziende. Biden: 'sono deluso, era fondato sulla scienza' https… - Tittina93lameyo : RT @EmeiMarkus: Mario #Adinolfi: 'È accaduto qualcosa di pesante nel nostro paese con l'introduzione dell'obbligo vaccinale' #DrittoeRoves… -