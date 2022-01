Nuovo report Schneider Electric – CNBC: con il digitale le aziende possono ridurre fino al 19% le proprie emissioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) (Adnkronos) - Stezzano (BG), 14 gennaio 2022 - Schneider Electric, il leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha pubblicato un Nuovo report che analizza il ruolo essenziale della digitalizzazione nell'arena della sostenibilità e dell'efficienza. Creato insieme a CNBC Catalyst, il report Unlocking a sustainable future: Why digital solutions are the key to sustainable business transformation descrive come aziende e istituzioni stanno sfruttando le tecnologie digitali per ridurre le emissioni di gas serra, realizzare la transizione all'energia rinnovabile, rendere più trasparente la loro supply chain. Nel report sono presenti approfondimenti dedicati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) (Adnkronos) - Stezzano (BG), 14 gennaio 2022 -, il leader globale nella trasformazionedella gestione dell'energia e dell'automazione, ha pubblicato unche analizza il ruolo essenziale della digitalizzazione nell'arena della sostenibilità e dell'efficienza. Creato insieme aCatalyst, ilUnlocking a sustainable future: Why digital solutions are the key to sustainable business transformation descrive comee istituzioni stanno sfruttando le tecnologie digitali perledi gas serra, realizzare la transizione all'energia rinnovabile, rendere più trasparente la loro supply chain. Nelsono presenti approfondimenti dedicati ...

