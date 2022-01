Nuovo bollettino | c' è la circolare | ecco cosa cambia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Dalquotidiano sui casi Covid dovrebbero essere eliminati i pazienti ricoverati per cause diverse ma positivi al Covid. Il ministero, però, precisa: "Al momento non è stato disposto alcun atto formale"

...specifico il provvedimento mirava a impegnare il Presidente Erik Lavevaz a caldeggiare presso il Ministero della Salute e nella Conferenza Stato - Regioni la possibilità di non contare nel...A partire dal primo febbraio, stabilisce il ministero, ilconterrà uncampo, comprendente i 'pazienti Covid ricoverati per cause diverse': fino ad allora, questi saranno elencati ...Le interviste de ilfattoquotidiano.it: "Cancellando quei dati si rischia di non avere una visione d'insieme. E rischiamo di scoprire problemi negli ospedali quando è tardi" [le interviste] ...Svolta sul bollettino Covid: cambia il metodo di conteggio dei pazienti ricoverati. Le nuove regole stabilite dalla circolare del ministero della Salute, cosa cambia e da quando ...