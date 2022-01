Nuovi ristori per agenzie viaggio e tour operator (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La Regione si accinge a varare a breve Nuovi bandi per ristorare le categorie maggiormente colpite dalla quarta ondata della crisi pandemica e tra queste agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche avranno un ruolo preminente”.Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini incontrando in videoconferenza le categorie rappresentative delle agenzie di viaggio del Friuli Venezia Giulia.“Si tratterà di risorse importanti – ha preannunciato l’assessore -, che devono combinarsi con i benefici della Legge SviluppoImpresa, la quale prevede per i Comuni la possibilità di ridurre le imposte per le attività produttive in difficoltà. Ciò può tradursi in un alleggerimento, per esempio, degli affitti dei locali dove operano le ... Leggi su udine20 (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La Regione si accinge a varare a brevebandi per ristorare le categorie maggiormente colpite dalla quarta ondata della crisi pandemica e tra questedie guide turistiche avranno un ruolo preminente”.Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini incontrando in videoconferenza le categorie rappresentative delledidel Friuli Venezia Giulia.“Si tratterà di risorse importanti – ha preannunciato l’assessore -, che devono combinarsi con i benefici della Legge SviluppoImpresa, la quale prevede per i Comuni la possibilità di ridurre le imposte per le attività produttive in difficoltà. Ciò può tradursi in un alleggerimento, per esempio, degli affitti dei locali dove operano le ...

M5S_Camera : Gli infermieri vanno aiutati anche economicamente, perché stanno facendo un lavoro massacrante, soprattutto in un m… - udine20 : Nuovi ristori per agenzie viaggio e tour operator - - regioneFVGit : #Turismo: 'Verso nuovi ristori per agenzie viaggio e tour operator'. Così @SergioBini68 incontrando in videoconfer… - PaoloBMb70 : RT @ItaliaaTavola: Bollette sempre più care, chiesto lo scostamento di bilancio per nuovi ristori - ItaliaaTavola : Bollette sempre più care, chiesto lo scostamento di bilancio per nuovi ristori -