Nuovi concerti per Fiorella Mannoia: il calendario completo del tour 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si aggiungono nuove date al tour teatrale di Fiorella Mannoia. La Versione di Fiorella tour 2022 si impreziosisce di Nuovi appuntamenti che porteranno l’artista ad esibirsi in tutta la penisola. Le nuove date partiranno dal 19 marzo e porteranno la cantante sul palco fino al prossimo 4 maggio. La nuova tranche di appuntamenti dal vivo inizierà da Avellino per far tappa a Trento il 26 marzo e a Locarno il 2 aprile. Il 3 aprile Fiorella Mannoia sarà a Varese e l’8 aprile a Piacenza; il 9 aprile a Montecatini e il 12 aprile a Livorno. Il 14 aprile per la Mannoia sarà la volta di Grosseto. A seguire è attesa in Sicilia per due appuntamenti che si terranno rispettivamente a Catania il 22 e a Palermo il 23. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si aggiungono nuove date alteatrale di. La Versione disi impreziosisce diappuntamenti che porteranno l’artista ad esibirsi in tutta la penisola. Le nuove date partiranno dal 19 marzo e porteranno la cantante sul palco fino al prossimo 4 maggio. La nuova tranche di appuntamenti dal vivo inizierà da Avellino per far tappa a Trento il 26 marzo e a Locarno il 2 aprile. Il 3 aprilesarà a Varese e l’8 aprile a Piacenza; il 9 aprile a Montecatini e il 12 aprile a Livorno. Il 14 aprile per lasarà la volta di Grosseto. A seguire è attesa in Sicilia per due appuntamenti che si terranno rispettivamente a Catania il 22 e a Palermo il 23. ...

Advertising

MimiPeaceLove : Non pensavo sarei mai arrivato a dirlo ma Harry o chi per lui mi sta facendo girare il cazzo. Si sono presi i soldi… - Martuzz28 : Ma poi non uscitevene con ‘è un poeta’ ‘quanto lo amo’ quando farà uscire il nuovo album o quando farà nuovi concer… - CiccioSunyata : @ricpuglisi E mi sa che una volta completata la mietitura dei vaccinabili soprattutto terze dosi,Il passo successiv… - TomellisW : RT @koleskin4: Aspettando i nuovi progetti di Lady Gaga sperando siano nuove canzoni e concerti: - koleskin4 : Aspettando i nuovi progetti di Lady Gaga sperando siano nuove canzoni e concerti: -