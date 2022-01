Nuovi arresti per l’attacco squadrista alla sede Cgil

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ieri mattina all’alba sono scattatie misure cautelari contro cinque indagati perdel 9 ottobre scorsonazionale della. Le violenze si registrarono a margine di una manifestazione contro l’introduzione del Green Pass convocata inizialmente in piazza del Popolo, con una folta presenza neofascista. Giuseppe Bonanno Conti, leader di Forza Nuova nella città di Catania, è finito ai domiciliari. Stessa sorte per un esponente genovese della galassia «No Green Pass». Per altri tre soggetti, due … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

repubblica : Assalto alla Cgil, quattro nuovi arresti. C'è anche il vertice di Forza Nuova a Catania [di Andrea Ossino] - Corriere : Roma, assalto alla sede della Cgil: cinque nuovi arresti per devastazione e saccheggio

Sono questi i tre indagati nell'ambito dell'inchiesta sui vaccini simulati dal dottor Mauro Passarini, il medico di base 63enne finito prima in carcere poi agli domiciliari perché accusato di avere ... per l' assalto alla sede della Cgil dello scorso 9 ottobre. Nelle prime ore della mattinata la digos della questura di Roma ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa di misure ... Ieri mattina all'alba sono scattati nuovi arresti e misure cautelari contro cinque indagati per l'attacco del 9 ottobre scorso alla sede nazionale della Cgil. Le violenze si registrarono a margine di ...