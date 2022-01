Nuovi arresti a Roma per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - I poliziotti della Digos della Questura di Roma stanno eseguendo una serie di misure cautelari, emesse dal gip, a seguito della richiesta della procura, nei confronti di soggetti che si ritiene abbiano preso parte attiva nelle azioni perpetrate lo scorso 9 ottobre ai danni della sede nazionale della Cgil. Nelle passate settimane per questi fatti erano stati già arrestati, tra gli altri, il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e il capo Romano, Giuliano Castellino. Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - I poliziotti della Digos della Questura distanno eseguendo una serie di misure cautelari, emesse dal gip, a seguito della richiesta della procura, nei confronti di soggetti che si ritiene abbiano preso parte attiva nelle azioni perpetrate lo scorso 9ai danni della sede nazionale della. Nelle passate settimane per questi fatti erano stati già arrestati, tra gli altri, il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e il capono, Giuliano Castellino.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi arresti Nuovi arresti a Roma per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre AGI - I poliziotti della Digos della Questura di Roma stanno eseguendo una serie di misure cautelari, emesse dal gip, a seguito della richiesta della procura, nei confronti di soggetti che si ritiene ...

Assalto alla Cgil, quattro nuovi arresti. C'è anche il vertice di Forza Nuova a Catania Repubblica Roma Assalto alla Cgil, nuovi arresti in corso a Roma Per l'irruzione nella sede romana del sindacato sono stati già in carcere i leader di Forza Nuova, Fiore e Castellino ...

