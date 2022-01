Nuova avventura per Forestieri: UFFICIALE la firma per il Johor (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ex attaccante dell’Udinese Forestieri ripartirà dalla Malesia. Dopo la rescissione con i friulani, è arrivata la firma con il Johor Nuova avventura per Forestieri dopo la rescissione di contratto con l’Udinese. L’attaccante ripartirà dalla Malesia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johor DARUL TA’ZIM FC (@officialJohor) Forestieri ha firmato per il Johor e ora potrà iniziare questa Nuova avventura con la squadra malese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ex attaccante dell’Udineseripartirà dalla Malesia. Dopo la rescissione con i friulani, è arrivata lacon ilperdopo la rescissione di contratto con l’Udinese. L’attaccante ripartirà dalla Malesia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDARUL TA’ZIM FC (@officialhato per ile ora potrà iniziare questacon la squadra malese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

