Novak Djokovic, sospesa l’espulsione: il serbo verrà ascoltato domani, domenica la decisione definitiva? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non sono state prese ancora decisioni sul caso Novak Djokovic. Stamattina il serbo ha subito la cancellazione del visto per la permanenza in Australia, dopo la presa di posizione operata dal Ministro dell’Immigrazione per “tutelare la salute del Paese”. Il tennista numero 1 al mondo, che non si è vaccinato contro il Covid-19 e si è presentato nella terra dei canguri in virtù di un’esenzione medica, ha fatto appello. L’udienza urgente si è svolta poco prima di pranzo in Italia, nella serata locale (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi). Il giudice Kelly ha accettato di sospendere l’espulsione dell’atleta fino al completamento del procedimento legale o al trasferimento del caso a un altro tribunale. Novak Djokovic verrà ascoltato ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non sono state prese ancora decisioni sul caso. Stamattina ilha subito la cancellazione del visto per la permanenza in Australia, dopo la presa di posizione operata dal Ministro dell’Immigrazione per “tutelare la salute del Paese”. Il tennista numero 1 al mondo, che non si è vaccinato contro il Covid-19 e si è presentato nella terra dei canguri in virtù di un’esenzione medica, ha fatto appello. L’udienza urgente si è svolta poco prima di pranzo in Italia, nella serata locale (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi). Il giudice Kelly ha accettato di sospenderedell’atleta fino al completamento del procedimento legale o al trasferimento del caso a un altro tribunale....

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - capuanogio : ?? Il ministro dell'Immigrazione australiano Hawke ha cancellato il visto di ingresso di Novak #Djokovic. Game over #AusOpen - Agenzia_Ansa : Il ministero dell'immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, il tennist… - Lukyluke311 : 2/. Nel mentre tornerà in stato di fermo, presumibilmente presso la stessa struttura di accoglienza per rifugiati e… - Agenpress : Annullato il visto al tennista Novak Djokovic. Rischia l'espulsione -