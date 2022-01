Novak Djokovic, richiesto blocco dell’espulsione: le ultime (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il caso Novak Djokovic sta calamitando tutta l’attenzione mediatica del mondo sportivo. I fatti che stanno succedendo in Australia, infatti, sono riusciti ad attirare le attenzioni di appassionati e non appassionati. Il tennista serbo, non vaccinato contro il Coronavirus, ha appurato che il suo visto è stato cancellato dal Governo australiano dopo il suo arrivo nella terra dei canguri per disputare gli Australian Open. Nelle ultime ore, però, il legale del numero uno del Ranking mondiale ha impugnato la sentenza chiedendo ufficialmente il blocco di questo provvedimento. Ecco le ultime su questa storia che, con il passere del tempo, diventa sempre più articolata. Chi avrà ragione alla fine? Novak Djokovic, parla il legale nell’udienza per l’impugnazione Ecco le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il casosta calamitando tutta l’attenzione mediatica del mondo sportivo. I fatti che stanno succedendo in Australia, infatti, sono riusciti ad attirare le attenzioni di appassionati e non appassionati. Il tennista serbo, non vaccinato contro il Coronavirus, ha appurato che il suo visto è stato cancellato dal Governo australiano dopo il suo arrivo nella terra dei canguri per disputare gli Australian Open. Nelleore, però, il legale del numero uno del Ranking mondiale ha impugnato la sentenza chiedendo ufficialmente ildi questo provvedimento. Ecco lesu questa storia che, con il passere del tempo, diventa sempre più articolata. Chi avrà ragione alla fine?, parla il legale nell’udienza per l’impugnazione Ecco le ...

