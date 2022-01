Novak Djokovic, la notizia è appena arrivata: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha usato il suo potere personale per annullare nuovamente il visto d'ingresso di Novak Djokovic nel Paese. Gli avvocati del campione serbo si preparano a presentare un ricorso immediato contro la decisione: se infatti il numero uno al mondo non impugnerà il provvedimento in tribunale, sarà immediatamente espulso dall'Australia. Nella nota ufficiale diffusa dal Ministro si legge: "Oggi ho esercitato il mio potere di annullare il visto detenuto dal sig. Novak Djokovic per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che ciò fosse nell'interesse pubblico. Questa decisione ha fatto seguito agli ordini del Federal Circuit e della Family Court del 10 gennaio 2022, annullando una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale. Nel ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha usato il suo potere personale per annullare nuovamente il visto d'ingresso dinel Paese. Gli avvocati del campione serbo si preparano a presentare un ricorso immediato contro la decisione: se infatti il numero uno al mondo non impugnerà il provvedimento in tribunale, sarà immediatamente espulso dall'Australia. Nella nota ufficiale diffusa dal Ministro si legge: "Oggi ho esercitato il mio potere di annullare il visto detenuto dal sig.per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che ciò fosse nell'interesse pubblico. Questa decisione ha fatto seguito agli ordini del Federal Circuit e della Family Court del 10 gennaio 2022, annullando una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale. Nel ...

