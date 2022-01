Novak Djokovic, i possibili scenari dopo l’annullamento del visto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Caso Novak Djokovic, la decisione del ministro dell’Immigrazione australiano, Alex Hawke, di annullare il visto del campione a tre giorni dall’inizio degli Australian Open apre diversi scenari per il tennista serbo numero uno del mondo. La prima ipotesi è che Djokovic accetti la decisione delle Autorità locali lasciando il Paese. Un’altra opzione prevede invece che i legali del n.1 del mondo impugnino la decisione chiedendo un riesame giurisdizionale: in caso di vittoria Djokovic giocherà regolarmente gli Australian Open, altrimenti dovrà lasciare l’Australia. Resta poi una terza via, a Djokovic viene data ragione nel riesame ma il Governo fa a sua volta appello, in tal caso ci dovrebbe essere una decisione se il tennista è dentro o fuori dalla detenzione per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Caso, la decisione del ministro dell’Immigrazione australiano, Alex Hawke, di annullare ildel campione a tre giorni dall’inizio degli Australian Open apre diversiper il tennista serbo numero uno del mondo. La prima ipotesi è cheaccetti la decisione delle Autorità locali lasciando il Paese. Un’altra opzione prevede invece che i legali del n.1 del mondo impugnino la decisione chiedendo un riesame giurisdizionale: in caso di vittoriagiocherà regolarmente gli Australian Open, altrimenti dovrà lasciare l’Australia. Resta poi una terza via, aviene data ragione nel riesame ma il Governo fa a sua volta appello, in tal caso ci dovrebbe essere una decisione se il tennista è dentro o fuori dalla detenzione per ...

