Novak Djokovic fuori dall'Australia: di nuovo revocato il visto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giocatore che era stato inserito nel tabellone dell'Australian Open non ha più il documento che permette di restare nel paese. Rischia un bando di tre anni, ma è pronto a fare di nuovo appello Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giocatore che era stato inserito nel tabellone dell'n Open non ha più il documento che permette di restare nel paese. Rischia un bando di tre anni, ma è pronto a fare diappello

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - rtl1025 : ?? Novak #Djokovic potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere in Australia. Secondo quanto scrivono The Sunday… - SkyTG24 : Australia, Djokovic rischia 5 anni per prove false - LuchettaMattia : RT @GeorgeSpalluto: +++Il visto di Novak #Djokovic è stato cancellato per la seconda volta dal governo australiano +++ via @paulsakkal - lifestyleblogit : Novak Djokovic, Australia annulla visto: rischia espulsione - -