Novak Djokovic, cancellato di nuovo il visto per l’Australia. “Nel pubblico interesse farlo”. In corsa un’udienza (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 11.00: IN CORSO DI SVOLGIMENTO UNA NUOVA UDIENZA Tennis, fissata l’udienza per la cancellazione del visto di Novak Djokovic. Presiederà il giudice Kelly Il Ministro dell’Immigrazione australiano, Alex Hawke, ha cancellato per la seconda volta nel giro di pochi giorni il visto con il quale a Novak Djokovic è consentita la permanenza in Australia al fine di giocare gli Australian Open 2022, che cominceranno lunedì. Pochi minuti fa è stato diffuso un comunicato proprio da parte di Hawke, del quale si riporta la traduzione. “Oggi ho esercitato il potere in mio possesso, ai sensi della sezione 133C(3) del Migration Act, di cancellare il visto di Novak Djokovic per motivi di salute e di buon ordine, sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 11.00: IN CORSO DI SVOLGIMENTO UNA NUOVA UDIENZA Tennis, fissata l’udienza per la cancellazione deldi. Presiederà il giudice Kelly Il Ministro dell’Immigrazione australiano, Alex Hawke, haper la seconda volta nel giro di pochi giorni ilcon il quale aè consentita la permanenza in Australia al fine di giocare gli Australian Open 2022, che cominceranno lunedì. Pochi minuti fa è stato diffuso un comunicato proprio da parte di Hawke, del quale si riporta la traduzione. “Oggi ho esercitato il potere in mio possesso, ai sensi della sezione 133C(3) del Migration Act, di cancellare ildiper motivi di salute e di buon ordine, sulla ...

