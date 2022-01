Novak Djokovic | cancellato di nuovo il visto per l’Australia Alex Hawke | “Nel pubblico interesse farlo”

rtl1025 : ?? Novak #Djokovic potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere in Australia. Secondo quanto scrivono The Sunday… - SkyTG24 : Australia, Djokovic rischia 5 anni per prove false - fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - StraNotizie : Novak Djokovic, Australia annulla il visto del campione serbo - alanfriedmanit : Novax Djokovic: L'Australia annulla il visto e il tennista va espulso -

Ultime Notizie dalla rete : Novak Djokovic

AGI - Il governo australiano ha nuovamente annullato il visto di ingresso per, sostenendo che il fatto che il numero uno del tennis mondiale non sia vaccinato può rappresenta un pericolo per la comunità . La decisione è stata annunciata dal ministro dell'...L'Australia ha cancellato per la seconda volta il visto dispiegando che il numero uno mondiale del tennis può "rappresentare un rischio per la comunità" non essendo vaccinato contro il Covid.Il ministero dell’immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, il tennista numero 1 al mondo fermato a Melbourne dove si è recato per partecipare agli Austral ...(Tennis World Italia) Interviene anche la mamma: «Non sapeva di essere positivo». Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic ha respinto la «disinformazione» sulle sue uscite pubbliche in Serbia ...