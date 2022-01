Novak Djokovic, Australia annulla il visto del campione serbo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Caso Novak Djokovic, il ministro dell’Immigrazione Australiano Alex Hawke ha cancellato il visto del tennista serbo. “Ho esercito il mio potere di annullare il visto che Novak Djokovic aveva ottenuto per motivi di salute ritenendo che non fosse nell’interesse del pubblico”, ha detto Hawke in una nota, aggiungendo che ”il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell’Australia, in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Caso, il ministro dell’Immigrazioneno Alex Hawke ha cancellato ildel tennista. “Ho esercito il mio potere dire ilcheaveva ottenuto per motivi di salute ritenendo che non fosse nell’interesse del pubblico”, ha detto Hawke in una nota, aggiungendo che ”il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell’, in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

