Noury Amnesty | ‘per Djalali compleanno drammatico | chiediamo rilascio’

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Quello di oggi è un, il 50esimo, per Ahmad Reza. Lo trascorre lontano dalla sua famiglia in Svezia, chiuso in una cella di una prigione in Iran con un cappio che gli penzola pericolosamente vicino perché più volte la sua condanna a morte è stata annunciata come imminente e poi interrotta all’ultimo minuto.è un uomo di scienza, non è minimamente colpevole delle accuse di spionaggio in favore di Israele che gli sono state rivolte dalle autorità giudiziarie iraniane”. Lo afferma in un’intervista ad Aki-Adnkronos International il portavoce diItalia, Riccardo, commentando la situazione dell’ex ricercatore presso il Centro di Medicina dei Disastri (Crimedim) dell’Università del Piemonte Orientale, condannato a morte nel 21 ottobre 2017 e ...