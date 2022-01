Notre Dame De Paris | Riccardo Cocciante | Dopo vent' anni siamo ancora qui | più forti di prima

Advertising

Tg3web : È stato il più grande successo del musical in Italia. Notre Dame de Paris, con le musiche di Riccardo Cocciante, c… - statodelsud : Notre Dame de Paris 2002-2022, l’opera moderna celebra i 20 anni con un tour speciale - Pino__Merola : Notre Dame de Paris 2002-2022, l’opera moderna celebra i 20 anni con un tour speciale - Agendaviaggi : Parlarne da spettatore... #notredamedeparis #riccardococciante #milano #fonderienapoleoniche #tour2022 #rds #teatro… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #MusicaampSpettacoli Notre Dame De Paris torna a Napoli. Il promoter Gomez: 'Opportunità speciale' -

Ultime Notizie dalla rete : Notre Dame

Era il 14 marzo 2002 e in Italia debuttava l'opera pop - moderna dei record 'de Paris '. A crederci sono stati il produttore visionario David Zard e, naturalmente, Riccardo Cocciante . Per l'occasione venne costruito il Gran Teatro di Roma, il tour sarebbe dovuto ...de Paris è unica. E questa unicità si riflette in ogni suo istante . Un'opera moderna che ha avuto un'evoluzione naturale in questi vent'anni:è una bimba cresciuta, che spero ...Vent’anni di successi per l’opera popolare tratta dal romanzo di Victor Hugo. Riccardo Cocciante intervistato da Renato Tortarolo ...ANCONA - «All’inizio non ci credeva nessuno, anche in Francia», ha esordito Riccardo Cocciante alla presentazione del tour del ventennale dell’opera popolare ...