Nordcorea, “sparato proiettile non identificato in mare” (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Corea del Nord ha sparato un proiettile non identificato in mare al largo della costa orientale della Corea del Sud verso il mare del Giappone. Lo ha detto l’esercito sudcoreano citato dall’agenzia di stampa Yonhap. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Corea del Nord haunnoninal largo della costa orientale della Corea del Sud verso ildel Giappone. Lo ha detto l’esercito sudcoreano citato dall’agenzia di stampa Yonhap. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ennesimo lancio dalla Corea del Nord: sparato missile ipersonico

Nordcorea lancia nuovo missile, Pyongyang: "Testare armi è un nostro diritto" L'allarme lanciato da Seul: sparato un razzo a corto raggio verso il mare al largo della sua costa orientale La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile a corto raggio verso il mare al largo della sua costa orientale. Lo ...

Nordcorea, "sparato proiettile non identificato in mare" Adnkronos Nordcorea, “sparato proiettile non identificato in mare” La Corea del Nord ha sparato un proiettile non identificato in mare al largo della costa orientale della Corea del Sud verso il Mare del Giappone. Lo ha detto l’esercito sudcoreano citato dall’agenzia ...

Ennesimo lancio dalla Corea del Nord: sparato missile ipersonico La Nordcorea ha lanciato un missile ipersonico, secondo quanto riportato dall'agenzia centrale coreana di stampa ufficiale (KCNA). Il test di prova è stato co ...

