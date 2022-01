Non ha green pass, Tribunale lo autorizza a traghettare (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ stato accolto dal Tribunale civile di Reggio Calabria il ricorso presentato dai legali di Fabio Messina, l’agente di commercio palermitano al quale agli imbarcaderi delle società private di Villa San Giovanni era stato impedito di traghettare perché non vaccinato e quindi privo di green pass. Messina era bloccato da lunedì scorso ed aveva dormito in un sacco a first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ stato accolto dalcivile di Reggio Calabria il ricorso presentato dai legali di Fabio Messina, l’agente di commercio palermitano al quale agli imbarcaderi delle società private di Villa San Giovanni era stato impedito diperché non vaccinato e quindi privo di. Messina era bloccato da lunedì scorso ed aveva dormito in un sacco a first appeared on il Mattino di Sicilia.

