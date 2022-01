“Non c’è n’è coviddi”, il virus è entrato a casa di Angela da Mondello (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella prima ondata del Covid era stata una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso “non ce n’è coviddi” gridato nelle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello. Un tormentone che ha accompagnato per mesi gli italiani anche con tanto di canzone e video realizzati senza rispettare le norme sul distanziamento. Adesso anche in casa di Angela Chianello, first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella prima ondata del Covid era stata una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso “non ce n’è” gridato nelle telecamere di Canale 5 in spiaggia a. Un tormentone che ha accompagnato per mesi gli italiani anche con tanto di canzone e video realizzati senza rispettare le norme sul distanziamento. Adesso anche indiChianello, first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

ladyonorato : Che dire di più? In questo breve video c’è TUTTO. Grazie a @VittorioSgarbi per la sua lucida e tagliente posizione.… - ladyonorato : C’è un giudice a #ReggioCalabria! ?????? - PiazzapulitaLA7 : Finché c'è posto per curare, bene. Se non ci fosse più posto, non sta fuori uno malato di tumore o di leucemia perc… - rbaccega1 : RT @Ussignur_: @forza_italia @LiciaRonzulli Bruciare i negozi a chi non paga il pizzo funziona!!! Chi l'avrebbe mai detto?? Finirete tutti… - sadboyfil : @PelleZinedine cazzo si, non c’è nulla che mi stimoli un po’ ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Auto Honda, il mistero degli orologi bloccati nel 2002 dal primo gennaio (e non c’è soluzione) Corriere della Sera