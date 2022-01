«Non ce n’è Coviddi». Anche a casa di Angela da Mondello è arrivato il Coronavirus (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Anche da noi è arrivato questo maledetto». Così, su Instagram, Angela da Mondello annuncia ai suoi 118 mila follower che il Covid è entrato in casa sua per la prima volta. La signora Angela è diventata famosa dopo aver detto, davanti alle telecamere di Canale 5, in spiaggia a Mondello, la frase «non ce n’è Coviddi». Battuta che l’ha portata a incidere una canzone con tanto di video realizzato senza rispettare le norme per il contenimento del virus. A essere positivo, al momento, è suo padre, che è asintomatico e si trova in casa sua. Una notizia che ha subito scatenato i commenti social più disparati: «Ben ti sta», «Peccato che non sia tu», si legge. Secca la replica della donna che, grazie a quel tormentone, sperava di diventare una ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) «da noi èquesto maledetto». Così, su Instagram,daannuncia ai suoi 118 mila follower che il Covid è entrato insua per la prima volta. La signoraè diventata famosa dopo aver detto, davanti alle telecamere di Canale 5, in spiaggia a, la frase «non ce n’è». Battuta che l’ha portata a incidere una canzone con tanto di video realizzato senza rispettare le norme per il contenimento del virus. A essere positivo, al momento, è suo padre, che è asintomatico e si trova insua. Una notizia che ha subito scatenato i commenti social più disparati: «Ben ti sta», «Peccato che non sia tu», si legge. Secca la replica della donna che, grazie a quel tormentone, sperava di diventare una ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LA SETTIMANA PROSSIMA si voterà alla Camera il DL 26/11/2021, n. 172 sul #supergreenpass, che è stato trasmesso d… - Errorigiudiziar : «Per anni ho cercato di farmi una ragione sul perché e sul percome fosse capitata proprio a lui una sorte così. Con… - AurelianoStingi : Oggi è l'ultima volta che postero questo confronto anno su anno. Non sarà più fattibile confrontare i dati in quest… - vignetterosse : @Agenzia_Ansa non ce n’è effetti avversi, non ce n’è - fseviareggio : RT @Agenzia_Ansa: Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cambiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Non n’è Gratuito patrocinio: l'attestazione ISEE è irrilevante ai fini dell'ammissione Altalex