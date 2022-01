No di governo e Cts alle richiesta delle Regioni | il bollettino resta quotidiano

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi, lunedì #10gennaio alle ore 18, terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedime… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La conferenza stampa del premier Draghi sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo, con i… - b_radio47 : RT @Beppe_FF_: Governo alle strette: «Possibile responsabilità penale per Governo e CTS» - Pippo98450967 : RT @MarastiMattia: @vi__enne @WHO Mi fa ridere il CTS di un governo che non vuole rimettere smart working che si riunisce in videoconferenz… - margras70 : RT @PapagniGrace: Governo alle strette: «Possibile responsabilità penale per Governo e CTS» -

Ultime Notizie dalla rete : governo Cts

Corriere della Sera

I governatori avevano chiesto di rivedere le modalità di conteggio sia dei contagi che dei ricoverati. Sugli asintomatici ricoverati per altre patologie e trovati positivi, no anche dei medici. Il ...Ed in ogni caso, sottolineano fonti di, un intervento di questo tipo modificherebbe di ... Il no al cambio di rotta arriva anche dale dai medici impegnati in prima linea. Il bollettino, ...Un ricoverato su tre è in ospedale per motivi diversi, è positivo al virus ma non ha i sintomi del Covid: le Regioni chiedono di non conteggiarli per evitare restrizioni ...La Roma ha presentato alla stampa Sergio Oliveira, nuovo centrocampista giallorosso. Giornata di saluti invece per Mayoral e Calafiori mentre il CTS approva il nuovo protocollo anti Covid ...