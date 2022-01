No del sindacato di Polizia alle mascherine rosa: quando si dice le priorità (Di venerdì 14 gennaio 2022) quando si dice le priorità: i dispositivi Ffp2, che comunemente chiamiamo mascherine, nell’ultimo periodo obbligatorie in questo formato anche all’aperto perché più protettive e filtranti di quelle usate in precedenza, sono un elemento indispensabile nella lotta contro il maledetto virus, unitamente al vaccino e alla puntuale disinfezione delle mani. Però diciamolo, c’è un limite a tutto: quando prima facie (cito testualmente la forbita espressione latina dalla lettera del sindacato di Polizia Sap inviata al Capo della Polizia e al Ministro dell’Interno) si ricevono mascherine di un colore non consono all’amministrazione è urgente mobilitarsi. “Chiediamo un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022)sile: i dispositivi Ffp2, che comunemente chiamiamo, nell’ultimo periodo obbligatorie in questo formato anche all’aperto perché più protettive e filtranti di quelle usate in precedenza, sono un elemento indispensabile nella lotta contro il maledetto virus, unitamente al vaccino e alla puntuale disinfezione delle mani. Però diciamolo, c’è un limite a tutto:prima facie (cito testualmente la forbita espressione latina dalla lettera deldiSap inviata al Capo dellae al Ministro dell’Interno) si ricevonodi un colore non consono all’amministrazione è urgente mobilitarsi. “Chiediamo un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con ...

