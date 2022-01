Nissan - La Fairlady Z Customized Proto punta sull' heritage

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Lagioca la carta dell'al Tokyo Auto Salon e presenta la, una concept basataa nuovaZ. L'elaborazione non è frutto di un lavoro inedito, ma è una chiara citazione di una serie speciale del passato: la rarissima Z432R derivata dalla capostipite Datsun 240Z. Il debutto al Salone asiatico segna anche l'apertura degli ordini della Z in Giappone, dove sarà con prezzi corrispondenti a circa 53.500 euro. Arancione come la rarissima 432R. La tinta è identica a quella della sua progenitrice ed è abbinata ai particolari neri su cofano, tetto, carrozzeria eo spoiler posteriore maggiorato. Il profilo satinato sul tetto è stato verniciato. Anche i cerchi di lega sono neri e sfoggiano gomme semislick ...

