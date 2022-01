Niente zona arancione, la Lombardia rimane gialla: terapie intensive sotto controllo, ma contagi alti (Di venerdì 14 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Lombardia rimane in zona gialla e almeno per tutta la prossima settimana fino al 23 gennaio è scongiurata quella arancione. Lo ha annunciato il presidente Attilio Fontana. Per ora i numeri delle terapie intensive non hanno superato i parametri per passare alla zona arancione. I pazienti sono al di sotto della soglia d’allarme del 20%. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 14 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Laine almeno per tutta la prossima settimana fino al 23 gennaio è scongiurata quella. Lo ha annunciato il presidente Attilio Fontana. Per ora i numeri dellenon hanno superato i parametri per passare alla. I pazienti sono al didella soglia d’allarme del 20%. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

