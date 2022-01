Niente tampone, donna perde il bimbo: la Cina licenzia i sanitari colpevoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stamattina, nella Zuppa, vi ho parlato dell’assurda vicenda capitata a Sassari: una donna incinta, che accusa perdite, va al pronto soccorso ostetrico. È vacCinata con due dosi, in attesa della terza, ma non ha un tampone negativo. Dunque, Niente visita ambulatoriale. La donna, insieme al marito, costretta ad andarsene. Le sue condizioni però si aggravano repentinamente e, nel parcheggio dell’ospedale, dopo una copiosa emorragia, subisce un aborto spontaneo. I dottori di Sassari sarebbero stati in grado di salvare il bambino? Forse sì, forse no. Fatto sta che è una barbarie non curare un malato, particolarmente una donna gravida, perché non ha eseguito un tampone che attesti che non è positiva al Covid. Il medico, il personale sanitario, i dirigenti ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stamattina, nella Zuppa, vi ho parlato dell’assurda vicenda capitata a Sassari: unaincinta, che accusa perdite, va al pronto soccorso ostetrico. È vacta con due dosi, in attesa della terza, ma non ha unnegativo. Dunque,visita ambulatoriale. La, insieme al marito, costretta ad andarsene. Le sue condizioni però si aggravano repentinamente e, nel parcheggio dell’ospedale, dopo una copiosa emorragia, subisce un aborto spontaneo. I dottori di Sassari sarebbero stati in grado di salvare il bambino? Forse sì, forse no. Fatto sta che è una barbarie non curare un malato, particolarmente unagravida, perché non ha eseguito unche attesti che non è positiva al Covid. Il medico, il personaleo, i dirigenti ...

