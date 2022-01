NFL | Super Wild Card Weekend – La preview di Patriots – Bills

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Per la terza volta in questa stagione le due rivali di divisione New Englande Buffaloscendono in campo l’una contro l’altra. In questa occasione, c’è in palio un posto ai Divisional Playoff, che si aggiudicherà la vincitrice della sfida in programma domenica alle 2:15 ora italiana. Cosa aspettarsi da? Una sfida già vista due volte in stagione e che viene riproposta nel primo turno dei playoff. Nel corso della Regular season,hanno vinto una volta a testa. La prima sfida è stata vinta da New England, grazie a una prova solidissima della difesa e al gioco sulle corse dell’attacco. Il secondo round è stato invece vinto daie dalla loro voglia di tornare a dominare in divisione per il secondo anno consecutivo. ...

Advertising

Matteo_NFL : Kupp anche se non ha il super fisico blocca bene a mio avviso perchè sa essere agonisticamente cattivo e direi molt… - Matteo_NFL : ALLA PRIMA PARTECIPAZIONE @audisport FA LA STORIA?! Dopo le molteplici innovazioni negli anni alla 24 ore di LE Man… - Matteo_NFL : Poi per forza si va in contrasto,oggi no,stasera sì,poi ora si gioca in base al decreto..Intanto squadre hanno viag… - Matteo_NFL : @lola_non_lola Da noi nn ci siamo ancora arrivati,oggi rimandano il campionato ma il 12 lasciano la finale di super coppa ????? - torrisone : RT @huddlemag: Sta per arrivare The Playbook - Endgame, lo 'spinoff' di The Playbook dedicato ai playoff NFL! Analisi tattiche, statistich… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL Super

OA Sport

...da stabilire - secondo Divisional NFC PROGRAMMA CHAMPIONSHIP ROUND2022 Domenica 30 gennaio Orario da stabilire - Championship AFC Orario da stabilire - ChampionshipPROGRAMMABOWL...La mappa della disinformazione Stelle della Nba e della, calciatori e golfisti di successo. Ma ... C'è Aaron Rodgers, quarterback dei Green Bay Packers e vincitore delBowl, che ha espresso ...SI.com The deadline for underclassmen college football players to declare for the NFL Draft is January 17th. Multiple Virginia football players have submitted declaration papers for the 2022 NFL Draft ...The Green Bay Packers are the only NFL team that didn't lose a game at home in the 2021 season. They're counting on their frenzied fanbase and frigid climes to help them get to the Super Bowl for the ...