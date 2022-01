Newcastle United vs Watford: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio due squadre che lottano per la propria vita verso il fondo della classifica della Premier League si scontreranno al St James’ Park, mentre il Newcastle United accoglierà il Watford. Il Newcastle è attualmente 19° nella divisione, vantando solo 11 punti nelle prime 19 partite, mentre il Watford è 17°, a soli due punti di vantaggio dagli avversari questo fine settimana. Il calcio di inizio di Newcastle United vs Watford è previsto alle 16. Prepartita Newcastle United vs Watford: a che punto sono le due squadre? Newcastle United La retrocessione per il Newcastle in questa stagione è impensabile considerando la loro ritrovata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio due squadre che lottano per la propria vita verso il fondo della classifica della Premier League si scontreranno al St James’ Park, mentre ilaccoglierà il. Ilè attualmente 19° nella divisione, vantando solo 11 punti nelle prime 19 partite, mentre ilè 17°, a soli due punti di vantaggio dagli avversari questo fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?La retrocessione per ilin questa stagione è impensabile considerando la loro ritrovata ...

Advertising

periodicodaily : Newcastle United vs Watford: pronostico e possibili formazioni #15gennaio #premierleague - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Ronaldo, Rangnick e lo United che non decolla. Newcastle, i ricchi piangono. Punto Championship. ASCOLTA il nostro #podcast… - pavanti : RT @ETGazzetta: Ronaldo, Rangnick e lo United che non decolla. Newcastle, i ricchi piangono. Punto Championship. ASCOLTA il nostro #podcast… - ETGazzetta : Ronaldo, Rangnick e lo United che non decolla. Newcastle, i ricchi piangono. Punto Championship. ASCOLTA il nostro… - sportli26181512 : Newcastle, obiettivo van de Beek. In estate era stato accostato al Milan: Il mercato del Newcastle non finisce qui.… -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle United Newcastle, piace il giocatore del Manchester United Commenta per primo Il Newcastle ha messo nel mirino il centrocampista del Manchester United Donny van de Beek . A riferirlo è Manchester Evening News .

Burnley - Leicester, Premier League: probabili formazioni, pronostici Il Burnley è stato recentemente sconfitto da Leeds e Manchester United con due netti 3 - 1 e più in ... il neozelandese Chris Wood, ad una diretta concorrente come il Newcastle per circa trenta milioni ...

Newcastle United vs Watford: pronostico e possibili formazioni Periodico Daily - Notizie Borussia Dortmund, piace Van de Beek Il Borussia Dortmund ha messo gli occhi su Donny Van de Beek del Manchester United. Sul centrocampista in uscita dal Red Devils anche il Newcastle. A riferirlo Manchester ...

Van De Beek lontano dalla Juve: lo United offre l'olandese a 2 club In uscita dal Manchester United già in questa finestra di calciomercato, Donny Van De Beek, centrocampista classe 1997 della nazionale olandese, sarebbe lontano da un approdo in Serie A, ...

Commenta per primo Ilha messo nel mirino il centrocampista del ManchesterDonny van de Beek . A riferirlo è Manchester Evening News .Il Burnley è stato recentemente sconfitto da Leeds e Manchestercon due netti 3 - 1 e più in ... il neozelandese Chris Wood, ad una diretta concorrente come ilper circa trenta milioni ...Il Borussia Dortmund ha messo gli occhi su Donny Van de Beek del Manchester United. Sul centrocampista in uscita dal Red Devils anche il Newcastle. A riferirlo Manchester ...In uscita dal Manchester United già in questa finestra di calciomercato, Donny Van De Beek, centrocampista classe 1997 della nazionale olandese, sarebbe lontano da un approdo in Serie A, ...