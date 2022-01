Netflix, in arrivo la nuova serie sul tennis: riprese iniziate agli Australian Open (Di venerdì 14 gennaio 2022) Netflix ha confermato di aver messo in cantiere una nuova serie sul tennis, sulla falsariga della fortunata docuserie di Formula 1 “Drive to survive”. Il colosso dello streaming a pagamento sta lavorando ora a uno show che segua da vicino i tennisti professionisti dei circuiti Atp e Wta, raccontando i dietro le quinte dei più famosi giocatori. Non è escluso, peraltro, che possa esserci anche la vicenda Djokovic e il suo tentativo di giocare gli Australian Open all’interno dello show. A occuparsi della serie sono stati chiamati peraltro i produttori della serie di F1, la Box to box films. La produzione è iniziata durante le qualificazioni degli Australian Open 2022 e proseguirà per ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha confermato di aver messo in cantiere unasul, sulla falsariga della fortunata docudi Formula 1 “Drive to survive”. Il colosso dello streaming a pagamento sta lavorando ora a uno show che segua da vicino iti professionisti dei circuiti Atp e Wta, raccontando i dietro le quinte dei più famosi giocatori. Non è escluso, peraltro, che possa esserci anche la vicenda Djokovic e il suo tentativo di giocare gliall’interno dello show. A occuparsi dellasono stati chiamati peraltro i produttori delladi F1, la Box to box films. La produzione è iniziata durante le qualificazioni degli2022 e proseguirà per ...

Advertising

sportface2016 : #Netflix, in arrivo la nuova serie sul tennis. Riprese iniziate agli #AustralianOpen - Teleblogmag : La storia vera di un grande inganno. #shondaland #inventinganna #netflix Iscriviti gratuitamente al canale Telegra… - Black_Sere : Netflix che durante il passaggio di AiB mi scrive ' è ufficiale è in arrivo la nuova stagione' ... Ne ho bisogno ORAAAAAA - badtasteit : #InventingAnna: il trailer della nuova miniserie targata Shondaland in arrivo su Netflix - SaraPugliese84 : #LoveTactics in arrivo su #Netflix 11 febbraio #DemetÖzdemir #SukruOzyildiz -